Ukrainas karavīri dažviet ap Bahmutu turpina virzīties uz priekšu

Ukrainas armija pagaidām īsteno aizsardzības pasākumus, un to ietvaros dažkārt tiek veikti pretuzbrukumi, piektdien skaidroja ministra vietniece.

Arī ASV Kara studiju institūta (ISW) analītiķi sestdien apliecināja, ka Ukrainas armija atbilstoši situācijai piektdien lokālu pretuzbrukumu gaitā guvusi panākumus uz ziemeļrietumiem no Bahmutas. Kā piemēru amerikāņu domnīcas pārstāvji min piektdien publicētu video, kas, kā izdevies noskaidrot, filmēts Berhivkas ūdenskrātuves dienvidu krastā. Ierakstā redzams, kā Krievijas karavīri bēg no pozīcijām, glābjoties no Ukrainas artilērijas triecieniem.