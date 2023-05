Video ⟩ Krievija svētdienas naktī uzbrukusi Ukrainai ar droniem un ballistiskajām raķetēm

Ukrainas armija ziņoja par trīs ballistisko raķešu un 25 bezpilota lidaparātu, to vidū 18 Shahed-136/131 tipa uzbrukuma bezpilota lidaparātu iznīcināšanu. Uzbrukumi veikti no kuģiem Melnajā jūrā ar Kh-101/Kh-555/Kh-55 spārnotajām raķetēm un no Tu-95ms stratēģiskajām lidmašīnām. Ukrainas bruņoto spēku taktiskā aviācija veica līdz piecdesmit lidojumu, lai pārtvertu raķetes un bezpilota lidaparātus.