Video ⟩ Latvija interešu konflikta dēļ riskē pazaudēt 15 miljonus eiro

Sākoties diskusijām, naudas plūsma apstājās. Katram no astoņiem Kompetences centriem rezervēti nedaudz vairāk kā trīs miljoni eiro. Pirmie, pērn oktobra beigās, savus 11 pētījumus iesniedza Enerģētikas un transporta kompetences centrs, bet CFLA ieskatā centram tie visi atkārtoti būtu jāpārvērtē. Lielākā daļa pārējo centru projektus pieteikuši šā gada sākumā, līdz pat 31.martam. Piemēram, Meža nozares kompetences centrs iesniedzis 13 pētījumus, no tiem CFLA aicina pārvērtēt deviņus.

Tai pat laikā iesaistīto valsts institūciju puses tā kustība notiek lēni, viens skatās uz otru, kuram tā problēma būtu tā kā jāsalabo. Formālas komunikācijas īsti nav, skaidru noteikumu nav, it kā esam izpildījuši to, ko prasa MK noteikumi, bet acīmredzot tas nav labi,” stāsta Meža nozares kompetences centra pārstāvis, LKKF izpilddirektors Artūrs Bukonts.

Tagad Kompetences centri izvērtēšanai CFLA pavisam iesnieguši 89 pētījumus. No tiem 48 gadījumos iestāde saskatīja interešu konflikta riskus. “Nepietiek ar to, ka notiek atsacīšanās tieši no konkrētā lēmuma pieņemšanas par savu uzņēmumu, vai kaut vai tas tiek organizēts dažādās dienās, šī te vērtēšana. Ir jāvērtē visu iesniegto pieteikumu kopums, tātad vesels uzsaukums, kas ir no kompetences centra puses, ir uzsaukts konkurss, tātad uz pieejamo finansējumu, tas viss ir jāvērtē kopā padomei, kas ir tīra no interešu konflikta riskiem,” stāsta Solvita Krūmiņa.