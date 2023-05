Video ⟩ No nākamā gada e-veselībai varēs piekļūt tikai ar e-parakstu. Kāpēc tā?

Nacionālais veselības dienests jau brīdinājis, ka no nākamā gada e-veselībai vairs nevarēs piekļūt ar internetbankas identifikācijas rīkiem. Par IT sistēmām atbildīgie ministriju pārstāvji atzīst, ka internetbanku identifikācija pakāpeniski pazudīs arī no citiem valsts e-pakalpojumiem, noskaidroja LTV raidījums “de facto”. Iemesli tam ir vairāki – gan tas, ka internetbanku risinājumiem trūkst vajadzīgā kvalifikācijas statusa, gan banku asociācijas nostāja, ka to loma valsts e-pakalpojumu pieejamībā bija tikai pagaidu risinājums.