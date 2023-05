Kurām horoskopa zīmēm šonedēļ veiksies naudas lietās?

Vienalga – vai kārtojamas darba, biznesa vai privātas darīšanas – esi uzmanīgs juridiskos jautājumos. Vislabākais būtu konsultēties ar speciālistiem, lai pēc tam nerodas problēmas kāda nevietā ielikta komata dēļ. Arī visas idejas rūpīgi jāizvērtē un jāizrēķina izdevīgums. Ja sāksi uzskatīt, ka neviens kalns nav par augstu, tad var sanākt sāpīgs klupiens. Lai izvairītos no kļūmēm, iespējams, vajag pieteikties kursos un uzlabot profesionālās prasmes. Brīvdienās ieplāno saimniecības darbus. Ļoti piemērots laiks interjera uzlabošanai, sēšanai, stādīšanai un arī omulīgai mājas ballītei.

Pārāk nepaļaujies uz zelta kalnu solītājiem – var rasties situācijas, kurās cilvēki netur doto vārdu. Būs tas, ko pats izdarīsi un izdomāsi. Turklāt par ideju trūkumu nebūs jāžēlojas – tās birs kā no pārpilnības raga un dos augļus jau vistuvākajā nākotnē. Finanšu tēma šonedēļ arī būs visai svarīga. Ir jādomā par jaunām peļņas iespējām un jāuzmanās no nevajadzīgiem tēriņiem. It sevišķi tas attiecas uz dažādu sadzīves priekšmetu iegādi un tuvo cilvēku lutināšanu. Nedēļas nogalē vēlams pavasarīgs izbrauciens, ekskursija vai pikniks dabā.