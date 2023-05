Pareiza kurināšana – piesārņojuma mazināšanai un siltam mājoklim

Apkopojot ekspertu sniegtos padomus dažos teikumos – apkures (sadedzināšanas) iekārtu ekspluatācijai ir ļoti liela nozīme, jo pat no ļoti modernām iekārtām var būt augstas putekļu emisijas, ja tās neatbilstoši izmanto. Emisijas no mājsaimniecību apkures iekārtām ir atkarīgas arī no kurināmā, kas tiek izmantots, no izmantotās iekārtas efektivitātes un sadedzināšanas apstākļiem. Apkures iekārtas rada ne tikai ārtelpu, bet arī iekštelpu gaisa piesārņojumu. Ja tiek nodrošināti ideāli sadegšanas apstākļi, tad biomasas kurināšana rada tikai oglekļa monoksīdu (jeb CO), pelnus un ūdeni. Taču neefektīva sadegšana rada augstas dūmu emisijas, kas satur dažādus piesārņotājus, piemēram, tvana gāzi, slāpekļa oksīdus, gaistošos organiskos savienojumus un smalkās daļiņas, kā arī kancerogēnus un mutagēnus savienojumus.