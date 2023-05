Forumu "Līdere" būs iespēja vērot attālināti bez maksas. Arī TVNET!

“Forums LĪDERE” šogad atzīmēs jau sešu gadu jubileju un skatītājas priecēs sesto reizi. Ik gadu interese par pasākumu aug ar vērienu. 2018. gadā tas norisinājās kinoteātrī “Splendid Palace”, kur forumu klātienē vēroja 750 dāmas. Taču pēdējos pāris gadus “Forums LĪDERE” par savām mājām sauc Ķīpsalas izstāžu halli, kur šogad pulcēsies līdz šim lielākais foruma apmeklētāju skaits - vairāk nekā 2500 dāmas. Lielo interesi pierāda arī fakts, ka biļetes uz šo pasākumu tiek izpārdotas jau labu laiku pirms tā norises. Ņemot to vērā, pasākuma rīkotāji ik gadu dod iespēju forumu vērot attālināti bez maksas.

Paralēli klātienes apmeklētāju skaitam ik gadu pieaug interese “Forumu LĪDERE” vērot arī attālināti sev ērtā vietā un ar vislabāko kompāniju. Pērn šādu iespēju izmantoja ap 102 000 interesentu no 46 valstīm. Bezmaksas tiešraides iespēja arī šogad nodrošinās viens no pasākuma galvenajiem atbalstītājiem SEB banka. Skatītāji to varēs vērot “Forums LĪDERE” mājaslapā, foruma “Facebook” plūsmā, “TVNET”, kā arī ekskluzīvi šādu iespēju bez maksas piedāvās SEB banka.