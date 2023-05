Sākt dzīvi no zemākā punkta: Sintijas Purgales pieredzes stāsts

Daudzi dzīvi sāk no nulles, bet viņa sāka no mīnuszīmes, pierādot sev un pasaulei, ka neiespējamais ir iespējams. Vecāku šķiršanās, mobings skolā, vardarbība ģimenē, gaidāmā mazuļa zaudējums, alkohols un visbeidzot cietums - Sintijas Purgales dzīves ceļš bijis ēršķains. Tomēr, esot zemākajā punktā, viņa spēja kā Fēnikss celties no pelniem, lai gūtu panākumus un kļūtu pa īstam laimīga. Par to, ka nekad nav par vēlu, sieviešu forumā “Līdere” pieredzes stāstā dalīsies Sintija Purgale.

Ir pagājis tieši gads un viens mēnesis, kopš Sintija Purgale ir atgriezusies no Vācijas, kur strādāja pēdējos 12 gadus. Sākumā aprūpes dienestā, pēc tam par pārdevēju un visbeidzot, kad vācu valoda bija labi apgūta, par veikala vadītāju. Sintijai bija sapnis - sava māja Latvijas laukos. Kad to izdevās piepildīt, viņa atgriezās Smiltenes novada Grundzālē - nu jau, kā viņa pati saka, savā “dzimtas īpašumā”, un iekārtojās būvuzņēmumā par biroja administratori. Darbs viņai tik ļoti iepaticies, ka nākotnē Sintija plāno studēt biroja vadību.

Bet par visu no sākuma. “Mans dzīves ceļš ir bijis ērkšķains, ar smagiem notikumiem, un par vienu no tiem būs mans stāsts forumā “Līdere”,” viņa saka. Nē, tas nebūs drūms stāsts par Iļģuciema sieviešu cietumu, kurā Sintija nokļuva 26 gadu vecumā un sabija divus ar pusi gadus, bet gan par to, kā dzīves zemākais punkts vienlaikus kļuva par pamatu, no kura atsperties un gūt spēku, lai ar jaunu sparu sāktu visu no sākuma.