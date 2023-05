FOTO ⟩ "Volvo" avarē ar tik lielu jaudu, ka no tā izlido motors

Likumsargu sākotnējā informācija liecina, ka "Volvo" transportlīdzekļa vadītājs nav izvēlējies atbilstošu ātrumu, kā rezultātā zaudējis kontroli pār auto, tas nobraucis no ceļa un apmetis kūleni.

Avārijas brīdī transportlīdzeklī atradušās trīs personas - divi 2002. gadā dzimuši vīrieši un vēl viens, kurš dzimis 2003. gadā. Visas trīs personas tika hospitalizētas. Policija vēl identificē, kurš no viņiem ir sēdējis pie stūres.

Arī Latvijā pirms pāris mēnešiem bija līdzīgs gadījums. Uz autoceļa Krāslava-Dagda avārijas rezultātā BMW spēkratam no virsbūves izlidoja motors. Tāpat triecienā no automašīnas tika izsista pat pārnesumkārba. Gan motors, gan pārnesumkārba mētājās grāvī tālāk no sadauzītās automašīnas.