ES domā, kā mazināt atkarību no Ķīnas: risku mazināšanas plānam pastāv riski

Laikā, kad Krievija sāka (un turpina) pilna mēroga karu pret Ukrainu, Ķīna ir atteikusies nosodīt agresorvalsti. Eiropa ir sākusi uztraukties par to, kādas sekas var būt tās atkarībai ne tikai no Krievijas, bet arī no Ķīnas. Atsevišķi Eiropas līderi ir sākuši runāt par to, ka “ar Ķīnu ir nekavējoties jāšķiras”, lai potenciāli izbēgtu no haosa ekonomikā, kāds tas bija pēc saišu saraušanas ar Krieviju.