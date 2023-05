Zviedrijā slepeni apmācīti līdz pat 5000 ukraiņu karavīri

Laikraksts „ The Times” vēsta, ka Ukrainas brigāde, kas tiek apmācīta Zviedrijā, ir aprīkota ar tankiem „Leopard 2”, kaujas mašīnām „CV-90” un artilērijas sistēmām „Archer”, padarot to par vienu no spēcīgākajām Ukrainas bruņoto spēku vienībām.