Video ⟩ Valsts Drošības dienests vērtē uzņēmuma "Softteh" iespējamo iesaisti atbalsta sniegšanā Krievijai

Savukārt Kokneses pagasta "Ataugu" īpašumā firmai "Softteh" ir reģistrēta noliktava. Arī tur firmas "Softteh" pārstāvjus Latvijas Radio nesastapa. Taču šeit, vienā adresē ar "Softteh" noliktavu reģistrētas četras citas firmas. Trīs no tām ir kokasapstrādes uzņēmumi. Viena no firmām pieder cilvēkam ar armēņu vārdu un uzvārdu. Pēc apsarga teiktā, tas esot teritorijas saimnieks.

Latvijas Radio no viņa noskaidroja, ka patiesie uzņēmuma saimnieki ir Kamarjani-Dadojani. Viņš solīja ar viņiem sazināties. Taču žurnālistiem atzvanīja uzņēmējs Haiks Zakojans. Viņš stāstīja, ka "Softteh" pašreizējie īpašnieki ir Spānijas pilsoņi. Viņi cenšas savu no tēva mantoto biznesu aizvākt no Krievijas. To viņu tēvs esot sācis darīt jau pirms kara un pandēmijas.