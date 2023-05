Dzelzceļa pārvada izbūves laikā no nākamās nedēļas plānoti satiksmes ierobežojumi Lāčplēša ielā

"Rail Baltica" trases izbūves rezultātā Lāčplēša ielas teritorijā tiks izveidotas divas pilnvērtīgas auto joslas katrā virzienā, velosipēdistiem kļūs pieejams divvirzienu velo ceļš. Savukārt gājēju plūsma tiks organizēta drošā, maģistrālai ielai atbilstošā veidā, tostarp izveidojot drošu ar luksoforu regulētu gājēju pāreju pie Kalupes ielas. No Lāčplēša ielas līdz pat Rīgas Centrālajai stacijai cilvēkus ar redzes traucējumiem vadīs taktilā josla.

"BeReRix" aicina autotransporta vadītājus un iedzīvotājus sekot līdzi pilsētvidē izvietotajām norādēm un savlaicīgi izplānot pārvietošanās maršrutus, lai nokļūtu izvēlētajā galamērķī. Ja darbi Lāčplēša ielā tiks pabeigti ātrāk un to varēs atvērt autotransporta satiksmei, pilnsabiedrība "BeReRix" sadarbībā ar iesaistītajām pusēm to atvērs, par to informējot sabiedrību.