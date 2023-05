Video ⟩ Aiz priekškara: Kodoldraudi kā ideoloģisks ierocis

Arī Jēlas universitātes profesors un viens no ievērojamākajiem amerikāņu vēsturniekiem un domātājiem Timotijs Snaiders, kurš specializējies Krievijas jautājumos un ir vairāku grāmatu autors par Centrāleiropas un Austrumeiropas vēsturi, šā gada maijā rakstā "The New York Times" norāda, ka gandrīz 15 kara mēnešu laikā, neskatoties uz Krievijas kodolpropagandu un Rietumu satraukumu, kodolieroči nav izmantoti. Tie, kas paredzēja eskalāciju, ja ukraiņi pretosies, ja Rietumi piegādās ieročus vai Krievija cietīs sakāvi, ir kļūdījušies. Snaidera ieskatā Krievija savus kodoldraudus pašus par sevi uzskata par ieroci, no kā Rietumi nobīsies.