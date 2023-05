Kad banka nav banka un policijas priekšnieks nav policijas priekšnieks?

Kā ziņo Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.lv, gandrīz katru mēnesi lietotāji saņem ziņas un krāpšanas mēģinājumus, kuros sūtītāji uzdodas par kādas bankas pārstāvjiem. Tādā veidā tiek mēģināts izkrāpt internetbankas piekļuves informāciju gan no privātpersonām, gan uzņēmumiem. Šī informācija pēc tam tiek izmantota naudas pārskaitījumu veikšanai no personīgā vai uzņēmuma bankas konta. Kā ziņo finanšu nozares asociācija, šī gada 1. ceturksnī dažādos veidos no iedzīvotājiem jau izkrāpti vairāk nekā 2,8 miljoni eiro3.

Arī šeit pirmais ieteikums ir rūpīgi pārbaudīt e-pasta adresi, no kuras veikts sūtījums, pat ja sūtītāja vārdā parādās bankas nosaukums. E-pasta adresēs nepieciešams pārbaudīt pat sīkāko burtu nesakritību un augšējā līmeņa domēnu (.com, .org, .eu, u. c.). Ja rodas kaut vismazākās šaubas par ziņojuma atbilstību, sazinieties ar banku un pārbaudiet ziņā esošo informāciju. Tāpat ar zvaniem un īsziņām - neviena banka jums nejautās internetbankas piekļuves datus telefoniski vai īsziņu veidā.

Tomēr, ja krāpnieki jau ir tikuši pie jūsu bankas konta datiem, nekavējoties sazinieties ar bankas darbiniekiem, lai apturētu krāpnieciskās darbības.

Aizdomīgi WhatsApp ziņojumi, lai izkrāptu jūsu konta datus