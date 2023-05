Atveseļošanas fonda finansējumam pieteikti 89 investīciju projekti

FM ziņojumā teikts, ka AF plāna sekmīgai ieviešanai ministrijām šogad ir jāizpilda gan 2022.gada kavētie AF plānā noteiktie rādītāji, gan 2023.gada rādītāji - kopumā 49 no 84 rādītājiem.

Līdz šī gada 11.aprīlim izpildīti 32 no 49 rādītājiem (25 investīcijas un 24 reformas). Kopumā iestādes nav sniegušas informāciju, ka kavētie 13 rādītāji netiks pabeigti līdz 2023.gada 30.jūnijam, savukārt par pārējiem četriem gadījumiem ir nepieciešams EK apstiprinājums Labklājības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumiem AF plāna grozījumiem par termiņu pārcelšanu uz turpmākiem gadiem.

Līdz 2023.gada 11.aprīlim ir izpildīti trīs rādītāji klimata pārmaiņu un nevienlīdzības mazināšanas jomā, savukārt 11 rādītāju izpilde jau kavējas (31% no kopā 35 rādītājiem), no tiem piecus rādītājus plāno izpildīt līdz 2023.gada beigām, savukārt sešu rādītāju izpilde tiek prognozēta tikai 2024.gadā vai pat 2025.gadā, par diviem no sešiem gadījumiem ir nepieciešams EK apstiprinājums Labklājības ministrijas priekšlikumiem AF plāna grozījumiem par termiņu pārcelšanu uz turpmākiem gadiem.