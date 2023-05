Gandrīz četras reizes samazinājies "Latvijas gāzes" apgrozījums

Uzņēmuma vadība būtisko peļņas samazinājumu skaidro ar to, ka 2022.gada pirmā ceturkšņa saimnieciskās darbības rezultāts finanšu instrumentu darījumu uzskaites metodikas dēļ faktiski atspoguļoja gan 2021.gada, gan 2022.gada pirmā ceturkšņa saimnieciskās darbības rezultātus. Savukārt 2023.gada pirmajā ceturksnī šāda situācija nebija novērojama.

Tāpat skaidrots, ka "Latvijas gāzes" meitassabiedrība AS "Gaso" galvenos ieņēmumus gūst no regulētā dabasgāzes sadales pakalpojuma atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātajiem tarifiem. "Gaso" pārziņā esošā dabasgāzes sadales pakalpojumu segmenta ekonomiskie rādītāji atkarīgi no kopējā dabasgāzes pieprasījuma un dabasgāzes sadales tīklā pārvadītā apjoma. "Gaso" šogad pirmajā ceturksnī ir guvusi piecu miljonu eiro peļņu, un tā daļēji kompensē 2022.gada zaudējumus.