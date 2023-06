Smiltēns: Līgums par trīs partiju koalīcijas darbu jāpilda visu Saeimas pilnvaru laiku

Vaicāts, vai situācijā, kad AS iebilst koalīcijas paplašināšanai, tas varētu novest pie tā, ka Kariņš izlemtu pats atkāpties no amata, Smiltēns savā atbildē iebilst šādam scenārijam. "Mums ir premjers, kurš solījis strādāt četrus gadus. Strādā, lūdzu, pilnu Saeimas darba termiņu jeb četrus gadus - mēs tevis atbalstām," uzsvēra AS politiķis.