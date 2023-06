Bērnudārza izlaidums: kuram svarīgāks – bērnam vai vecākiem?

“Bērnam nav būtiski, cik naudas iztērēsiet, cik dārgas būs kleitas vai kurpes, cik sarežģīta frizūra būs izveidota vai kādas puķes tiks pasniegtas. Bērnam nepieciešama samērīga svētku atzīmēšana!” uzsver Laura Valaine un paskaidro – skaisti, ja meitenei ir kleita un lente matos, bet zēnam svinīgāks apģērbs, taču ar to nevajag pārspīlēt. Tāpat kā ar ballīti pēc svinīgās daļas – labi, ja ir kādi priekšnesumi, bet noteikti nav nepieciešami animatori vai ballīte “trīs kārtās”. To vajag vecākiem. Un, jo vairāk “vajag”, jo vairāk tas ir stāsts par vecāku narcismu: bērna svētki simbolizē to, cik pieaugušais kā vecāks var un spēj.