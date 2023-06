Banku augstskola piedāvā apgūt unikālas studiju programmas un iegūt starptautiski atzītu diplomu

“Globalizācija un tehnoloģijas rada gan jaunas iespējas, gan riskus, tāpēc jau pašlaik ir akūta nepieciešamība pēc speciālistiem, kas var tos efektīvi pārvaldīt, pasargājot uzņēmumu un tā datus no kiberuzbrukumiem, līdz ar to profesionālā maģistra studiju programma “Kiberdrošības pārvaldība” šobrīd ir īpaši pieprasīta, tā ir viena no programmām, kur darba tirgus pieprasījums tālu pārsniedz esošo piedāvājumu,” saka Banku augstskolas rektore.