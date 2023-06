Kā tapa piemājas pļava rīdzinieku Madaras un Reiņa lauku mājās “Vilnīšos”

Reinis: “Šobrīd Latvijā diemžēl nav pieejamas dabisko pļavu sēklas, it sevišķi lielākām teritorijām, tāpēc, pirms sākt realizēt projektu, jāsāk ar sēklu meklējumiem. Pļavas maisījumus nevajadzētu meklēt pārāk tālu uz rietumiem, jo mūsu laikapstākļiem un augsnei piemērotāki būs maisījumi no tuvākajiem kaimiņiem. Jārēķinās arī ar to, ka lielākas teritorijas būs jāiekopj ne tikai ar mazās tehnikas vienībām, bet talkā būs jāņem arī lielās tehnikas vienības, lai uzartu lauku, pieblietētu to un pēc tam savāktu sienu. Mums šajā jautājumā palīdzēja jau pieminētie kaimiņi no Rāmkalnu saimniecības. Un par to viņiem liels paldies!