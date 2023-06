Kāpēc un kā ienest piemājas dārzā dabas daudzveidību

Solvita Rūsiņa: “Jāņem vērā, ka pirmajos gados nevarēs uzreiz ieraudzīt ļoti krāšņu rezultātu – tas ir mazliet ilgāks gaidīšanas process nekā, ja tiek sastādīta pilna dobe dažādu daudzgadīgu, krāšņi ziedošu lakstaugu un jau pirmajā gadā ir milzum daudz krāsu un daudzveidības. Savvaļas sugas attīstās lēnāk, tām ir samērā zema dīdzība, tās pirmajā gadā var arī neuzdīgt un gaidīt labvēlīgākus mitruma vai sausuma apstākļus. Līdz ar to pirmais, otrais, trešais gads varētu būt tāds gaidīšanas prieks, kad ir mazi dīgsti, kurus cilvēks varbūt pat neatpazīst. Galvenais ir apbruņoties ar pacietību!”

Solvita Rūsiņa: “Lai veicinātu tieši Latvijas augu bioloģisko daudzveidību, es noteikti ieteiktu izvēlēties Latvijas savvaļas augu sugas, lai izslēgtu iespēju, ka citzemju augu svešie genotipi izspiež vietējo ģenētisko daudzveidību. Piemēram, vienas no cilvēku iemīļotākajām puķēm - margrietiņas - labi dīgst, un tās, starp citu, daudzos zālienos jau tāpat ir atrodamas rozešu veidā, vienkārši tām līdz šim nav ļauts ziedēt.”

Rūta Sniedze-Kretalova: “Arī es ieteiktu izvēlēties tieši Latvijas savvaļas augus, piemēram, pīpenes, brūnvālītes, dzelzenes, savvaļas burkānus. Cilvēkiem noteikti vērts papētīt, kas dārza apstākļiem un pašam iet pie sirds, jo puķu sugu, no kā izvēlēties, ir daudz, atliek vien atrast kaut ko tieši savam dārzam.”

Rūta Sniedze-Kretalova: “Piemājas pļavās piemērotākais pļaušanas biežums būtu 2-3 reizes gadā. Nopļautā zāle obligāti jāsavāc no vietas, kur vēlamies veidot savvaļas augu daļas. Ja ir daudz graudzāļu, pieneņu, gārsu un citu nevēlamu augu - pirmā pļaušana jāveic agri - līdz maija beigām. Ja zālājs ataugot ir ziediem bagāts, tad pagaida, līdz lielākā daļa augu noziedējuši. Atsevišķas vietas var atstāt nenopļautas, lai ir, kur nogatavināt sēklas. Savukārt, zāli jānovāc, lai nekas netraucētu attīstīties krāšņi ziedošajiem augiem. Esam bieži novērojuši - ja netiek veikta šī agrā pļaušana, tad no sākuma it kā ir skaisti, zied, piemēram, birztalas veronikas, bet pēc tam uz Jāņiem, kad gribētos tās puķes, tad ir tikai dzeltenu graudzāļu jūra, zem kuras ir izstīdzējuši krāšņāk ziedošie augi, jo nevēlamie augi tos nomāc. Rezultātā kopskats vairs nav tik pievilcīgs. Bet cilvēkiem ir jāvēro daba, laikapstākļi, lai izvēlētos piemērotāko pļaušanas laiku, jo tādas zelta receptes, kas darbosies 100% visos gadījumos, protams, nav.”