Būtiski, ka Krievijas un Baltkrievijas medijos izplatītajai interpretācijai nav nekādu pierādījumu. Mirkli pirms žesta Betels ir draudzīgi uzlicis roku uz Zelenska pleca, arī pēc tā abi mierīgi turpina sarunu. Tāpat jāņem vērā, ka Luksemburga kopš Krievijas iebrukuma aktīvi atbalsta Ukrainu ar militārā aprīkojuma piegādi. Pēc Ķīles pasaules ekonomikas institūta apkopotajiem datiem Luksemburga līdz šā gada februāra beigām Ukrainai sniegusi atbalstu, kura vērtība ir 0,135% no valsts IKP. Luksemburgas mediji ziņoja, ka Ukrainai sniegtā militārā palīdzība drīz sasniegs simt miljonus eiro. 2022. gadā tā Ukrainai veltīja 17% sava aizsardzības budžeta. Luksemburgā (655 tūkstoši iedzīvotāju) gan ir ļoti maza armija, un valstij tikpat kā nav sava bruņojuma, tāpēc divu valsts militāro ekspertu komanda meklē un iepērk Ukrainai nepieciešamos ieročus un aizsardzības sistēmas brīvajā tirgū. Par to šā gada februārī rakstīja The New York Times.