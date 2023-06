Tiks mainīta satiksme maršrutā Rīga-Gaismas

Turpmāk maršrutā Rīga-Gaismas autobusi katru dienu reisā no Rīgas (Elizabetes iela) plkst.15.30 brauks līdz pieturai "Bērzpils", savukārt atpakaļ uz Rīgu reisu uzsāks no nevis no pieturas "Gaismas" (kā līdz šim), bet plkst.16.20 no pieturas "Bērzpils".