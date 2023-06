Fonds “Uzņēmēji mieram” sāk jaunu ziedojumu kampaņu “Piešauj pretuzbrukumam!”

“Ukrainas armija ir pilnā gatavībā – gan fiziski, gan morāli, neskatoties uz to, cik milzīgs ir viņu nogurums. Šādu militāru pretuzbrukumu 80% apmērā veido loģistika. Tāpēc ikviens ziedojums arī no Latvijas veido iztrūkstošo posmu uzvaras ķēdē. Ukraiņi nekad nav bijuši tik stipri kā tagad! Pāri visam viņi spējuši saglabāt nesatricināmu ticību uzvarai ar sirsnīgu pateicību ikvienam ziedotājam Latvijā, jo tas palīdzējis Ukrainas tautai tuvoties uzvarai,” apstiprina Nacionālo bruņoto spēku eksperts Elmārs Pļaviņš, kurš tikko atgriezies no kārtējā brauciena Ukrainas austrumos.