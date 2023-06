Kur meklēt labākās flīzes pilsētā?

Kāpēc flīzes vajadzētu meklēt tieši “Hansas Flīžu Tirgū”, atbild uzņēmuma direktore Lilita Saulīte: ”Šogad svinam uzņēmuma 25. jubileju Latvijā. Kā komanda esam izbaudījuši gan to, ko nozīmē strādāt gadsimtu mijā, gan to, kā izdzīvot finanšu krīzē un pandēmijā, gan arī to, kā augt līdzi laikam, pastāvīgi uzlabojot apkalpošanas līmeni un uzturot acu kontaktu ar ikvienu, kurš apmeklē mūsu tirdzniecības vietu. Mēs esam atpazīstamā zīmola “Villeroy & Boch” vienīgais oficiālais flīžu segmenta pārstāvis Latvijā un mūsu piedāvātās produkcijas kvalitātes un cenas attiecību novērtē kā privātie pircēji tā arī pieprasīti interjera dizaineri. Mums ir paveicies mācīties no tradīcijām bagātā vācu mātes uzņēmuma “Heinrich Schlenkhoff GmbH” piemēra, kas Eiropā veiksmīgi darbojas jau 186 gadus (5. paaudzē). Mēs novērtējam labas flīzes, mēs cienām savu darbu un mēs cienām katru klientu, ko satiekam mūsu veikalā. Šo attieksmi sajūt ikviens, kas vēršas pie mums, meklējot flīzes savam mājoklim, uzņēmumam vai kādam sabiedriskam, industriālam projektam. Atnāciet ciemos un pārliecinieties, ka “Hansas Flīžu Tirgū” visticamāk, ir zinošākie padomdevēji un labākās flīzes pilsētā!”