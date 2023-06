Ceļubūves karteļa lieta: "A.C.B." strādās pie uzņēmuma uzticamības atjaunošanas

KP piemērotais sods tiek aprēķināts procentos no uzņēmuma iepriekšējā finanšu gada apgrozījuma, ņemot vērā pārkāpuma ilgumu un smagumu, tādējādi "A.C.B." tie ir 4,4% no apgrozījuma, "Ceļu pārvaldei" 3,4% no apgrozījuma, bet "Strabag" - 3,3% no apgrozījuma.