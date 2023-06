"Sods TVNET GRUPAI ir pēdējais piliens." Mediju organizācijas pieprasa atsaukt NEPLP

Mediju organizācijas nosūtījušas kopīgu iesniegumu Saeimas priekšsēdētājam Edvardam Smiltēnam (AS) un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājai Ievai Brantei (AS), kurā paudušas neuzticību NEPLP pašreizējam sastāvam un pieprasa Saeimu atsaukt padomi no amata pienākumiem, uzsverot, ka tā sistemātiski pārkāpj pilnvaras un ierobežo neatkarīgu mediju darbu Latvijā.