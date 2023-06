Vasaras sezonā kursēs autobuss no Rīgas uz Sāremā salu Igaunijā

Brauciena ilgums no Rīgas līdz Kuresārei būs apmēram sešas stundas, savukārt no Kuresāres uz Rīgu - par pusstundu īsāks. No Rīgas autobuss izbrauks plkst. 9 un Kuresārē ieradīsies plkst. 15.05. Savukārt no Kuresāres autobusa izbraukšanas laiks ir plkst. 16.55 ar ierašanās laiku Rīgā plkst. 22.25.