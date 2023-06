Ap 90% ES iedzīvotāju uzskata, ka viltotu preču iegādāšanās ir neētiska

Atbildot uz jautājumu par iemesliem, kas liktu pārtraukt iegādāties viltotas preces tiem, kas to dara, 19% aptaujas dalībnieku minējuši labāku izpratni par to kaitīgo ietekmi uz sabiedrību, tostarp nodarbinātību un ekonomiku, tikpat liels respondentu īpatsvars kā iemeslu minējuši labāku izpratni par viltojumu ietekmi uz oriģinālo preču ražotājiem, bet 16% - par ietekmi uz vidi. Vienlaikus uz pusi ir dalījies viedoklis par to, vai viltotu preču iegāde ir kā protesta veids pret tirgus ekonomiku un ekskluzīvo zīmolu nozari kā tādu. Proti, puse ir pārliecināti par šo kā protesta veidu, bet otra puse tā neuzskata.