Sievietes slepkavība Jēkabpilī: Tieslietu padome neveiks pārbaudi par Stukāna atbilstību amatam

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egenere (JV) sēdē uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi, kā tiesu vara gan konkrētā Jēkabpils nozieguma kontekstā, gan citos, komunicē ar sabiedrību tādā valodā, lai tā to saprot, jo tiesu sistēmas profesionāļu un sabiedrības izpratne un zināšanas par to atšķiras.

Prokuratūras likumā teikts, ka ģenerālprokuroru var atlaist no amata, ja konstatēts, ka viņš pieļāvis apkaunojošu rīcību, kas nav savienojama ar viņa amatu. Saeima ģenerālprokuroru no amata var atlaist, ja Augstākās tiesas priekšsēdētāja īpaši pilnvarots Augstākās tiesas tiesnesis, veicot pārbaudi, konstatējis kādu no Prokuratūras likumā minētajiem atlaišanas pamatiem un par to atzinumu devis Augstākās tiesas plēnums.