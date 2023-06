Lai atvaļinājumu laiks un svētku svinēšana nepārvērstos raizēs

Kā liecina CBL Life dati, arvien lielāka iedzīvotāju daļa redz pievienoto vērtību no nelaimes gadījumu apdrošināšanas polises un arvien biežāk to iegādājas visai ģimenei. To apliecina arī bankas Citadele maijā veiktā aptauja, kurā teju puse jeb 42 % aptaujāto Latvijas iedzīvotāju apstiprina, ka viņiem ir nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise, un vēl katrs desmitais jeb 11 % apsver domu šogad šādu apdrošināšanu iegādāties.