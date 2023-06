Bez konkurences noritējis 200 miljonus eiro vērtais CSDD iepirkums

Līdzīgi saka arī Saeimas deputāte Skaidrīte Ābrama, kura Konkurences padomi vadīja CSDD izpētes laikā: “Kāpēc it kā atverot tirgu, rīkojot iepirkumu, nepieteicās? Jo tas nozīmē, ka uzņēmums, kas uz to pretendē, viņš nedrīkst ne ar ko citu nodarboties. Viņš nedrīkst veikt vēl kādas papildu darbības. Viņi saprata, ka neuzvarēs šajā cīņā par iespēju sniegt pakalpojumu.”

Tikai Ventspilī savu piedāvājumu par tehnisko kontroli bija iesniedzis jauns pretendents – vietējā firma “Venta 1”, kas nodarbojas ar būvniecību un kam ir arī savs auto serviss. Firmas vadītājs Aldis Paulovskis norādīja, ka uzvaras gadījumā tehniskās kontroles bizness no pārējās darbības būtu jānodala, lai atbilstu prasībām. Tomēr pēc piedāvājumu atvēršanas, redzot konkurenta cenu, “Venta 1” neredzēja jēgu turpināt iepirkumā piedalīties un uz CSDD papildu jautājumiem neatbildēja.

“Mums tur būtu jāinvestē arī vēl vairāki simti tūkstoši, protams, lai mēs to visu nodrošinātu pilnībā. Tāpēc droši vien viņi [“Venttests”] arī zina to drēbi, virtuvi labāk, tāpēc arī varēja piedāvāt [zemāku cenu]. Plus vēl viņi jau negribēja atdot savu tirgus daļu kādam citam,” par iespēju konkurēt ar līdzšinējiem tehniskās kontroles veicējiem saka Paulovskis.