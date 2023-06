"Baltijas antifašisti" - noziedzīga organizācija

Viens no Krievu savienības līderiem, Rīgas domes deputāts Miroslavs Mitrofanovs stāsta, ka Andrijeca aizbraucot darbību partijā apturēja. Viņš gan vairākas reizes ar Andrijecu runājis, un viņa esot noliegusi saistību ar “Telegram” kanāliem. “Viņa pat zvērēja, ka viņa nav saistīta nekādām tur darba attiecībām. Cits jautājums, protams, tur [Krievijā] izveidojās tāds mazais “tusiņš” no Latvijas emigrantiem, kuri atbraukuši no Rīgas, no Daugavpils. Un viņi savā sulā tur vārījās,” stāsta Mitrofanovs.