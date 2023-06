Saldus dome neņem vērā ietekmi uz iedzīvotājiem un atbalsta vēja parka celšanu

Nevēlēšanās taisīt detaļplānojumu saistīta ar to, ka tam arī būtu jāorganizē sabiedriskā apspriešana, kas, visticamāk izsauktu daudz lielāku iedzīvotāju interesi un radītu vairāk iebildumu.

Pagājušajā gadā Saeima noteica, ka pašvaldības var saņemt "diskomforta kompensāciju", proti, nelielu daļu no to teritorijā uzbūvēto vēja parku ieņēmumiem. Taču vajadzīgie MK noteikumi par šīs kompensācijas apmēru vēl aizvien nav izstrādāti. Saldus domes vadītājs cer, ka novads ik gadu no vēja parka iegūs ap 150 tūkstošiem eiro.