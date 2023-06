Jāņu nedēļas horoskops visām zīmēm

Šonedēļ darba pilnas rokas. Iespējams, nāksies kārtot darīšanas iestādēs, vai risināt komunālos vai ar īpašumu saistītus jautājums. Lielu lomu spēlēs emocionālais faktors – no sirds priecāsies par izdošanos un jūtīgi pārdzīvosi neveiksmes. Mēģini distancēties no situācijām, kurās uzvirmo kaislības. Kā mēdz teikt: miers baro, nemiers posta. Atceries, ka tev piemīt dabas dots diplomāta talants, un ar vēsu prātu atrisināsi vissarežģītākos jautājumus. Tā kā nedēļa solās būt visai dinamiska, svētku brīvdienās atpūties no visas sirds – dodies aplīgot draugus vai uzņem savās mājās jāņabērnus, un mēģini atrast romantikas apvīto papardes ziedu.