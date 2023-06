Remontdarbus veic 70 ceļu posmos; daudzviet ātruma ierobežojumi

Šonedēļ darbi sākušies un valsts reģionālā autoceļa Skrudaliena-Kaplava-Krāslava (P69) posmā, no Krāslavas līdz Kaplavai ir viens luksoforu posms, kā arī noteikts ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.

Savukārt uz reģionālā autoceļa Ragana-Turaida (P7 ) visā tā garumā no Raganas līdz Turaidai garantijas ietvaros labo defektus. Satiksme tur tiek organizēta ar ceļazīmēm un vadstatņiem, nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti arī satiksmes regulatori. Ātruma ierobežojums posmā 50 km/h.

Uz Vidzemes šosejas (A2) no Sēnītes līdz Siguldai satiksme organizēta pa labās puses brauktuvi, ātruma ierobežojums 70 un lokāli 50 km/h. Satiksme notiek pa vienu joslu katrā virzienā. Paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks ir 20 minūtes. Savukārt uz Vidzemes šosejas (A2) no pagrieziena uz Cēsīm (P20) līdz Rīdzenei no 13. jūnija ieviesti pieci reversās kustības posmi, ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, tādēļ paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 55 minūtes.