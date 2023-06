Atpūties no ikdienas darbiem un ķer vēju izklaides zonās

Maza sūkšanas jauda bieži vien ir viens no galvenajiem robotu trūkumiem, tikai ne šajā gadījumā – jaudīgais un efektīvais putekļu sūcējs–robots “Xiaomi X10+” ļoti labi sūc putekļus. Patika, ka šis robots automātiski atpazīst paklājus (ne visi roboti to spēj). Uzbraucot uz paklāja, “Xiaomi X10+” atpazīst segumu, palielina sūkšanas jaudu, paceļ uz augšu grīdas tīrīšanas drānas, lai tās nesaskartos ar paklāju – nav nepieciešams lietotnē norādīt, kur ir paklājs, bet kur grīda. Gan grīdas, gan paklājus “Xiaomi X10+” izsūc lieliski, attiecībā uz to nekādu iebildumu man nav.