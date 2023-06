Ašeradens: Kariņš neatkāpsies no sarunām par iespējamu koalīcijas paplašināšanu

Kā vēstīts, AS un NA nesteidz atbildēt, vai tās piedalīsies Ministru prezidenta Kariņa rosinātajās piecu partiju tālākajās sarunās par iespējamu valdošās koalīcijas paplašināšanu.

Uz piektdien notikušajām sarunām, uz kurām bija aicinātas piecas partijas, AS un NA neieradās, līdz ar to apspriedās tikai "Jaunā vienotība" (JV), Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un "Progresīvie".

NA ieskatā, nozīmīgs jautājums ir par to, vai rosinātās partiju diskusijas ir saistītas ar koalīcijas paplašināšanu un reformēšanu, un uz to NA gribētu gūt skaidru atbildi, uzsvēra Dombrava.

AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars šodien norādīja, ka koalīcijas sanāksmē no Ministru prezidenta Kariņa "sadzirdējis gandarījumu" par pašreizējās valdības darbu. Politiķis no premjera arī sapratis, ka gaidāmās sarunas neesot saistītas ar kādām izmaiņām valdībā.