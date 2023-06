Aiz priekškara: "Krievijas Davosa" pārtop Potjomkina sādžā

Proti, Putins paziņoja, ja Krievija vēlētos, tā varētu Kijivu noslaucīt no zemes virsas. Taču pašlaik neesot tādas vajadzības, jo ukraiņi tāpat cieš milzīgus zaudējumus un viņu pretuzbrukums ir izgāzies. Putins apgalvoja, ka Krievija nerīkosies tā, lai Rietumi to varētu apsūdzēt nežēlībā, turklāt "krievi nav tādi". Tas nekādā veidā neiet kopā ar dažāda kalibra propagandistu vairāk nekā gadu skandināto, ka ir jādod triecieni pa lēmumu pieņemšanas centriem Ukrainā, ar to saprotot Kijivu, ka jānogalina visa ukraiņu militārā vadība, jādod iedzīvotājiem 24 stundas laika evakuācijai un tad Ukrainas pilsētas jānoslauka no zemes virsas utt. Atgādināšu, ka bēdīgi slavenais propagandists Vladimirs Solovjovs vēl pavisam nesen aizstāvēja viedokli, ka jāraida raķešu triecieni pa Odesu.