Karaliskā ģimene bikšu lentes ordeņa svinīgajā pasākumā

Bikšu lentes ordenis (angļu Order of the Garter) ir bruņinieku ordenis, kas radies viduslaiku Anglijā, bet mūsdienās oficiāli tiek pasniegts jebkurā Britu Sadraudzības valstī. Bikšu lentes ordenis ir augstākais apbalvojums Apvienotajā Karalistē. Ordenis var tikt piešķirts jebkuram no karaliskās ģimenes locekļiem un ne vairāk kā divdesmit četriem nekaraliskas izcelsmes locekļiem, kurus personīgi izraugās Velsas princis.