Jēkabpils novadam plūdu seku novēršanai piešķirs 898 613 eiro

Ministru kabineta rīkojums paredz piešķirt Jēkabpils novada pašvaldībai finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai segtu daļu no izdevumiem par janvāra plūdu krīzes laikā jau paveiktajiem dambja avārijas stiprināšanas darbiem un primārajiem pasākumiem plūdu seku novēršanai, kā arī par plūdos cietušo pašvaldības infrastruktūras objektu atjaunošanu pašvaldības teritorijā.

Jau ziņots, ka no finansējuma pirmās daļas paredzēts segt plūdu krīzes laikā no 14. janvāra līdz 17. janvārim veikto darbu izmaksas par dambja stiprināšanu, par potenciāli applūstošo teritoriju aizsargāšanu no applūšanas, par ūdens līmeņa mazināšanas pasākumiem Daugavā, norīkojot ekskavatorus ledus sastrēguma mazināšanai, par caurplūdes atjaunošanu, par ūdens atsūknēšanas darbiem un citiem pasākumiem.