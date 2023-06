Sankciju pārkāpumi: ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs paziņo par izlīgumu ar Latvijas "Swedbank"

Latvijas "Swedbank" mēģināja iegūt papildu informāciju no šīs ASV korespondentbankas un pieprasīja papildu informāciju no kompāniju īpašnieka. Latvijas "Swedbank" nesaņēma atbildi no ASV korespondentbankas, un kompāniju īpašnieks nepatiesi apliecināja Latvijas "Swedbank", ka neviens no maksājumiem nav saistīts ar Krimu. Pamatojoties uz šo apgalvojumu, "Swedbank" pāradresēja noraidītos maksājumus uz citu ASV korespondentbanku, kas galu galā tos veica.