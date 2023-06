Šilovs: 140 miljoni eiro veselības aprūpei bija nepieciešami, bet tie neatrisinās problēmas nozarē

"Ja kāds šajā visā redz problēmu atrisināšanu, tad tā īsti nebūs. Šis finansējums neatrisina to, kas mūs sagaida nākamajos gados. Mēs esam runājuši par vajadzīgajiem vairāk nekā 300 miljoniem eiro turpmākajos gados, lai varētu attīstīt jaunus medicīniskos pakalpojumus, atjaunināt tarifus un samazinātu rindas," sacīja LJĀA valdes priekšsēdētājs, paužot bažas, ka pēc šī finansējuma piešķiršanas no politiķiem varētu arī nesekot tālāki lēmumi.

Taujāts, vai no 140 miljoniem eiro daļa būtu novirzāma veselības aprūpes darbinieku atalgojuma palielināšanai, Šilovs uzsvēra, ka tas vairāk attiecas uz nākamo gadu, jo tas ir aprēķināts, ierēķināts un ierakstīts arī Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam.

"Finansējums atalgojumam 2023.gadā tika piešķirts iepriekš plānotajā apjomā, līdz ar to šie 140 miljoni paredzēti citiem mērķiem. Ja mēs runājam par 2024.gadam, tad darba samaksa būs viena no galvenajām prioritātēm un skaidrības šobrīd par to nav," sacīja LJĀA valdes priekšsēdētājs.