"Rail Baltica" saņem vairāk nekā 928 miljonus ES finansējuma

Finansējums paredzēts arī dzelzceļa apakšstruktūru, inženierbūvju, vairāklīmeņu dzelzceļa infrastruktūras, pievadceļu un ceļu krustojumu būvniecībai vairākos Igaunijas posmos, tai skaitā no Loone līdz Alu, Harju/Raplas apgabala robežas līdz Loone, no Ulemistes līdz Soodevahe, Parila, Jūla, Alu ceļu krustojumiem un citiem darbiem. Tāpat arī tiks nodrošināti būvuzraudzības pakalpojumi, kā arī zemju iegāde un ar to saistītās procedūras pamattrases būvniecībai Igaunijā.