Ķīna izslēdz Krieviju no ambicioza aviācijas projekta

Parīzes aviošovā jaunais lidaparāts ar 280 pasažieru ietilpību novērtēts 50 miljardu dolāru vērtībā. To ķīnieši prezentējuši kā paši savu projektu, kurā nepiedalās ne Krievija , ne arī Krievijas Apvienotā aviobūves korporācija (OAK), vēsta "The Air Current”.

Lai arī lainera abreviatūra CR simbolizē gan Ķīnu, gan Krieviju (C- China; R- Russia), Ķīnas partneris COMAC lēmis atteikties no OAK pakalpojumiem, kam sākotnēji bija paredzēts izstrādāt projekta plānus un piedalīties dzinēju veidošanā.

Nozares avots atklājis, ka Krievija ir izslēgta no projekta, jo Pekina vēlas turpināt projektu saviem spēkiem. Problēmas ar Krievijas dalību projektā bijušas jau kopš pirmsākumiem. COMAC panāca, ka Krievijai netiks ienākumi no lidmašīnas pārdošanas Ķīnas iekšējā tirgū. Atbildot uz to, OAK vēlējās saņemt lielāko daļu pārdošanas ienākumu (70%) no pasaules tirgus. Tomēr vēlāk atklājās, ka pieprasījums no Ķīnas iekšējā tirgus bija daudz lielāks, kamēr globālās perspektīvas bija ļoti neskaidras.