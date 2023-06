Mūžībā devusies izcilā kordiriģente Skaidrīte Pugača

Vairāk nekā 35 gadu darbs ar dažādiem Jēkabpils muzikālajiem kolektīviem ir novērtēts ar vairāku valsts un pašvaldības iestāžu Atzinības rakstiem, Pateicībām, Goda rakstiem (kopskaitā vairāk nekā 30). 2007. gadā A/S “Hansabanka” (tagad – “Swedbank”) un Jēkabpils pilsētas dome viņu atzina par Gada labāko skolotāju.

Atvadīšanās no Skaidrītes Pugačas notiks pirmdien, 26. jūnijā, no plkst. 12.30, atvadu dievkalpojuma sākums un izvadīšana plkst. 13.00 no Krustpils Evaņģēliski luteriskās baznīcas, Rīgas ielā 211a.