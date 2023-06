Tiesībsargs: Ir pašvaldības, kur mācības ir samērā dārgs pakalpojums

Par nepietiekami pievērstu uzmanību pienākuma izpildei, tiesībsarga ieskatā, liecina arī izdevumu, kas radušies mācību nodrošināšanai, nenodalīšana no iestāžu kopējā budžeta - to nedara vai neplāno darīt 23 pašvaldības. Ievērojami atšķiras arī apmērs gadā, kādu pašvaldības iecerējušas atvēlēt mācību nodrošināšanai - no 500 eiro Varakļānu novada pašvaldībā līdz 70 626 eiro Rīgas valstspilsētas pašvaldībā.