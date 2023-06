Aizvien vairāk sankcijām pakļauto personu cenšas izvairīties no uzliktajiem ierobežojumiem

Piemēram, 2022.gada otrajā pusgadā salīdzinājumā ar 2021.gada otro pusgadu ES ierobežojumos noteikto uz Krieviju eksportēt aizliegto jeb sankcijām pakļauto preču eksports no Latvijas uz Krieviju samazinājās par 66,4 miljoniem eiro jeb 85%, vienlaikus par 29,8 miljoniem eiro jeb par 3,6 reizēm palielinoties šo preču eksportam uz Krievijai tuvu esošām NVS valstīm.

Piemēram, uz Krieviju eksportēt aizliegto preču grupu eksporta apjoms uz Armēniju pieauga par 14 reizēm, uz Kazahstānu - par teju 11 reizēm, uz Kirgizstānu - par 7,8 reizēm, daudzkārt pārsniedzot pārējo uz šīm valstīm no Latvijas eksportēto preču apjoma pieaugumu.

Savukārt Latvijas kredītiestādēs no minētajām valstīm saņemto pārrobežu maksājumu apjoma būtiskais kāpums galvenokārt ir skaidrojams ar maksājumiem uz un no Krievijas subjektu atvērtajiem banku kontiem minētajās valstīs, tādējādi reaģējot gan uz Latvijas kredītiestāžu lēmumu pārtraukt maksājumus uz un no Krievijas un Baltkrievijas kredītiestādēm, gan uz Krievijas bankām noteiktajiem ierobežojumiem, skaidro Latvijas Banka.