Uz pusi pieaugusi elektroenerģijas ražošana Latvijā

Maijā 99,9% no Latvijā saražotās elektroenerģijas tika ģenerēti no atjaunojamajiem energoresursiem, kas ir lielākais fiksētais zaļās elektroenerģijas īpatsvars.

Maijs šogad ir pirmais mēnesis, kad Latvijā saražotās un patērētās elektroenerģijas saldo, bija negatīvs un 33% no patērētās elektroenerģijas tika importēta. Turklāt par 74% pieaudzis elektroenerģijas imports uz Baltiju, tostarp no Somijas - par 87%, no Zviedrijas - par 56%, bet no Polijas - 2,3 reizes. Savukārt pēc eksportētā elektroenerģijas apmēra Polija ieņēma pēdējo vietu.